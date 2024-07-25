Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştıklarını söyledi. Atan, takımın performansından memnun olduğunu ve ikinci maçta da aynı ciddiyetle oynayacaklarını belirtti. Ayrıca, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takıma 3-4 oyuncu daha katılacağını ifade etti.

25.07.2024 23:49
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Güzel bir başlangıç yaptık, oyuna bugün 3 tane ana oyun prensibiyle başladık, ciddiyet, rakibe saygı ve toplu ve topsuz oyunda agresiflik." dedi.

Topu kaybettiklerinde çabuk kazandıklarını vurgulayan Atan, "Yüksek şiddetli pres yaptık, sahaya iyi yerleştik, çalıştığımız hücum prensiplerini sahaya yansıttık. 6-1'lik kulübümüzün Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine ulaştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için hem iyi hazırlık dönemi gibi geçiyor hem de resmi maç kazandık. Bunu avantaja çevirmek istiyoruz, lige girişimizi daha güçlü yapabiliriz. Aynı ciddiyetle ikinci maçımızı oynayacağız. Ayın 9'unda başlayacak lig için ve Konferans Kupası'nın yeni formatında orada yer almak için ciddi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atan, rövanş karşılaşması hakkında ise "Resmi bir maç ama eğer istediğimiz gibi gidersek bunu hazırlık sürecinin içine dahil edebileceğimizi ön görüyorduk, öyle de oldu. İkinci maçta kimlere şans veririz, kafamızda bir planımız var. Daha tam karar vermiş değiliz. Hazırlık dönemi olarak gördüğümüz için sonradan gelen Ba ve Piatek gibi oyuncuların maç ritmini arttırmak için kullanabiliriz. Hem de ülke puanını arttırmak için kazanmamız gerektiğinin de farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Atan, "Başakşehir'de tek yeni transfer Djalo bugün forma giydi. Kaç transfer daha yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Djalo bugün ilk kez forma giydi. Bir tek transfer o gibi gözüküyor ama Ba ve Opoku'nun da opsiyonları kullanıldı ve takımımızda kaldı. Takımımızın geçen seneden yüzde 95'ini koruduk. Omurgamız sağlam, oynama alışkanlığımız var, saha içindeki formasyon değişikliklerine oyuncularımız çabuk cevap veriyor. Aramıza 3-4 oyuncu katılacak. Hali hazırda görüşüp anlaştığımız, kulübüyle vedalaşmasını beklediğimiz oyuncular var. İstediğimiz oyuncular geldiği takdirde geçen senenin son dönemindeki gibi güçlü bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyorum. Rakiplerimiz geçen seneden daha güçlü, daha çok transfer yapıyorlar, daha çok para harcıyorlar. O rekabetin içinde olmak istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz, oyun gücümüz. Oyun gücüyle bu bütçelere karşılık vermeye çalışacağız. Ligin ilk maçından itibaren bunu sahaya yansıtıp ligde, Avrupa'da ve kupada maksimumları zorlamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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