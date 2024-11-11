Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Pes Etmek Yok!' - Son Dakika
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Spor

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Pes Etmek Yok!'

Göksel Gümüşdağ, Kopenhag maçından sonra Beşiktaş'la mücadele eden oyunculara tebrik etti.

11.11.2024 00:16
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynadıkları maçtan kısa bir süre sonra Beşiktaş karşılaşmasına çıktıklarını, iyi mücadele gösteren oyuncularını tebrik ettiklerini söyledi.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Milli takım arası öncesi son maçı oynadık. İki takım da güzel mücadele gösterdi, iki takımı da tebrik ediyorum. Başakşehir Başkanı olarak başta Çağdaş Atan hocamızı ve oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kopenhag maçından geldik, neredeyse 3 gün Kopenhag'da geçti. Cuma akşam 8-9 gibi geldik, bir gün sonra da bu maçı oynadık. Yoğun bir fikstürdü. Üç günde bir maçlar oynanıyor, sakatlıklar var ama sağ olsun Çağdaş hocamızın pes eden bir tarzı yok. Bizler de bu kulübü hep böyle büyüttük. Yenilgi olabilir ama pes etmek kulüp olarak anlayışımızda yok. Güzel bir müsabaka oldu. Ligde de inşallah en yakın zamanda istediğimiz noktaya geliriz. Buradan da milli takım öncesi bir puanla çıkmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynadıkları maçta rakip taraftarların yaptıkları küfürlü koreografi hakkında ise "Asbaşkanımız Mesut Bey gidip UEFA delegesini ikaz etmesine rağmen Kopenhag taraftarı küfürlü büyük bir koreografi yapmış. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Buna rağmen UEFA müsaade etti, Kopenhag Kulübü de bundan rahatsız olmadı anladığım kadarıyla onlar da müdahale etmedi. Futbolun içinde olmasını doğru bulmadığım, bizim de hiç hoşumuza gitmeyen bir durum yaşadık. Maç anında ve maçtan sonra da UEFA ile genel sekreter düzeyinde, hatta onun üzerinde yönetici ve asbaşkan düzeyinde görüşmeler devam etti, cumartesi günü bize UEFA'dan bir özür, resmi bir yazı geldi." açıklamasında bulundu.

"UEFA'nın hassasiyeti hoşumuza gitti, bu tavrı göstermesi gerek." diyen Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Baktığınızda Paris Saint-Germain ve Celtic maçlarında dünyada şu anda herkesin yüreğini yakan Gazze olayını akıllara getirmek için kullanılan pankartı kesinlikle reddediyorlar ve UEFA delegesi kabul etmiyor ama hiçbir zaman futbolun içinde bulunmasını istemediğimiz çok kötü küfürlere müsaade ediyorlar. Ben bunun bir çifte standart olduğunu düşünüyorum. Resimler, yazışmalar bunun üzerine UEFA burada bir yanlış yaptığını gördü, temsilci ve UEFA delegesiyle ilgili zannediyorum gerekli yaptırımlar olacaktır diye bekliyorum. Aynı saygısızlığı taraftar yaptı ama Kopenhag Kulübünün de bu özrü yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum. Netice onlara güzel bir cevap oldu, galibiyeti kaçırdık. Kopenhag'da bir puan bence çok önemliydi. Avrupa'da 3 final maçımız var, inşallah Avrupa'da gruplardan çıkacağız, 24 takımın içinde kalmayı başaracağız."

Göksel Gümüşdağ, "Futbolda kaos ortamı var. Bu ortam nasıl yumuşayabilir?" sorusu üzerine, "Uzun zamandır bununla ilgili yorum yapmıyorum, gözlemliyoruz, takip ediyoruz. 12. hafta bitti, yeni bir yönetim, yeni bir ekip inşallah iyi şeyler yapma çabaları var ama şu ana kadar ortada gerçek anlamda görebildiğimiz olumlu bir şey yok. Sadece Türk futbolunu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor özelinde konuşmamak gerek, Türk futbolunun genel sorunları var. Bu sorunları bir sistem değişikliğiyle çözmek gerek, buna kafa yormak gerek. Gözlemlerimiz devam ediyor, günü geldiğinde biz de bununla ilgili konuşmalar yaparız. Genelde medya yolundan değil, günü geldiğinde futbol federasyonuna da başkana da doğru bulmadığımız şeyleri söyleriz. Şimdilik böyle takip edelim, inşallah olumlu olur, doğru olana doğru deriz, yanlış olana da yanlış yaptıklarını söyleriz ve bunun üzerine de gideriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruyu ise "Ekibimiz hep çalışıyor. Planlı gidiyoruz, bazen bütçeden dolayı bazı oyuncularla ilgili sezon başında yapmadığımız transferler var. Hocanın raporu doğrultusunda transfer ekibimiz çalışıyor, futbol direktörümüz Murat Bey de ekip de çalışıyor. Devre arası 2-3 takviye yapacağız. Yüreğini koyan, sonuna kadar vazgeçmeyen oyuncu kardeşlerimiz devam edecek, vazgeçen varsa da hocanın raporuna göre bir değişikliğe gideriz." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: 'Pes Etmek Yok!' - Son Dakika

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