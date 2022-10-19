Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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