Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürüyor

19.10.2022 19:14
Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte Joshua King bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres günü tedavi programlarıyla tamamladı. Sakatlığı sona eren Arao idmanın tamamında takımla yer alırken, Emre Mor ilk bölümde yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: DHA
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