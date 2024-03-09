Başakşehir Fatih Terim, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: Altından kalkacak gücümüz var

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında aldıkları mağlubiyetten üzgün olduklarını belirterek, takımlarının kaliteli bir ekip olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını söyledi.