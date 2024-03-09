Başakşehir Fatih Terim, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir Fatih Terim, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçta tek golü 90+1. dakikada Opoku kaydetti.

09.03.2024 21:19  Güncelleme: 21:23
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+4 de Souza), Kemen (Dk. 90+4 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 76 Emirhan İlkhan), Davidson (Dk. 84 Figueiredo), Piatek

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Streek, Saric (Dk. 90+3 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 69 Safuri), Larsson (Dk. 87 Bytqi), Buksa

Gol: Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 90+ 3 Opoku (RAMS Başakşehir), Erdoğan Yeşilyurt (Maçın bitiminde) (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

67. dakikada gelişen Başakşehir atağında Davidson'un sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Leite son anda ayağıyla kornere çeldi.

90. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün altıpas önüne kestiği ortada Emirhan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Leite kornere gönderdi.

90+1. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Opoku kafa ile ağlara yolladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Fatih Terim, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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