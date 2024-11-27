Başakşehir, Petrocub'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Petrocub'u 1-0 Önde Tamamladı

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Petrocub'u ilk yarıda Piatek'in penaltısıyla 1-0 geçiyor.

27.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo

Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo, Platica, Demian, Ambros, Lupan

Gol: Dk. 42 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 45+3 Lungu (Petrocub)

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Başakşehir ile Moldova ekibi Petrocub arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada gelişen Başakşehir atağında rakibinden kurtulan Keny'nin ceza sahası önünden arka direğe yaptığı ortada Figueiredo kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

16. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun top, ceza yayı önündeki Keny'nin sırtına çarpıp Piatek'in önüne düştü. Piatek, kalesini terk eden Smalenea'nın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Piatek'in pasıyla topla buluşan Figueiredo çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Smalenea ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

34. dakikada Başakşehir etkili geldi. Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Smalenea çeldi. Boşta kalan topu ceza sahasında önünde bulan Keny'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada Başakşehir net bir fırsatı daha kullanamadı. Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Piatek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kalecinin ayaklarına çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Piatek'in şutunda top ceza sahasındaki Douanla'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek, topu kalecinin solundan köşeden ağlara yolladı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Konferans, Moldova, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Petrocub'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Petrocub'u 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.