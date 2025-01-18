Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinde 80. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

18.01.2025 16:07
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

GHEZZAL, SÜPER LİG'DE İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

BAŞAKŞEHİR'DE HAMZA SAKATLANDI

Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

MONTELLA DA TRİBÜNDEYDİ

Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Süper Lig\'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor\'u 2-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Apple User:
    gezzal kaçırmadı Muhammed kurtardı. 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    aslan Başakşehir 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de bir ilk de yaşandı: RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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