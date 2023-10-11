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Başına gelmeyen kalmadı! Pogba, artık asgari ücret alacak - Son Dakika

Başına gelmeyen kalmadı! Pogba, artık asgari ücret alacak

Son Güncelleme: 11.10.2023 15:11

Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'ya bir mektup gönderen Juventus yönetimi, 30 yaşındaki futbolcunun maaşını İtalyan futbolcular birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücret olan aylık yaklaşık 2 bin Euro civarına çekecek.

Yıldız futbolcu Paul Pogba'nın ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmiş, 11 Eylül'de açıklanan ilk sonuca itirazı sonucu ikinci numunesi de pozitif çıkmıştı.

GEÇİCİ OLARAK MEN EDİLDİ

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Pogba'ya geçici men cezası vermişti.

Başına gelmedik kalmadı! Pogba'nın maaşı 10 milyon eurodan 24 bin euroya düştü

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

İtalyan devi, her ne kadar sözleşme fesih yoluna gitmese de Pogba'nın maaşında kesinti yapılacağına yönelik bir mektup gönderdi. Paul Pogba'ya büyük bir ihtimalle İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödeyecek.

Başına gelmedik kalmadı! Pogba'nın maaşı 10 milyon eurodan 24 bin euroya düştü

2 BİN EURO ALACAK

Juventus'ta 2026 yazına kadar devam edecek olan kontratı da yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon euro değerinde fakat Fransız yıldız artık bu miktarın sadece çok küçük bir kısmını elde edebilecek. Pogba'nın aylık geliri yaklaşık 2 bin euro olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Başına gelmeyen kalmadı! Pogba, artık asgari ücret alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başına gelmeyen kalmadı! Pogba, artık asgari ücret alacak - Son Dakika
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