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Başkale Gençlikspor haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

Başkale Gençlikspor haftayı galibiyetle kapattı

21.02.2022 09:25
Başkale Gençlikspor haftayı galibiyetle kapattı

Van Çetin Atacan 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yendiBaşkale Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma çekişmeli anlara sahne oldu.

Van Çetin Atacan 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Başkale Gençlikspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yendi

Başkale Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma çekişmeli anlara sahne oldu.

İki takım futbolcularının galibiyet içi ter döktüğü maç, Başkale ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçı, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, Başkale Gençlikspor Başkanı Kerem Karaman ve çok sayıda taraftar izledi.

Solak, maçın ardından futbolcuları tebrik etti.

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Büyükşehir Belediyespor, Başkale, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başkale Gençlikspor haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika Spor


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