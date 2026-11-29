Başkalespor, Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenip evinde ilk maçını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Başkalespor, Başkale Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 1-0 önde tamamlanan karşılaşmada gol olmazken Başkalespor, aldığı 3 puanla evinde ilk maçını kazandı.
Van Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Baskalespor, 1-0'lık skorla önde tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmazken Başkalespor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Başkalespor aldığı galibiyetle 3 puan alarak evinde ilk maçını kazandı.
Kaynak: İHA
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