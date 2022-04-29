Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi - Son Dakika
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Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi

29.04.2022 15:12
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştılar.

İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idmanını izledi - Son Dakika


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