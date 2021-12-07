Üye Girişi
Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek - Son Dakika

Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek

07.12.2021 13:00
Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 Haziran ayında kendisini ziyaret eden ve ekipman desteği talebinde bulunan genç raftingcilere verdiği sözü tuttu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 Haziran ayında kendisini ziyaret eden ve ekipman desteği talebinde bulunan genç raftingcilere verdiği sözü tuttu. Başkan Böcek, U19 Türkiye Rafting Şampiyonu olan sporculara seri kürek çekmeye olanak sağlayan karbon kürek hediye etti.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Haziran ayında Rize Ardeşen'de düzenlenen Rafting Şampiyonası'nda Antalya temsilcisi Manavgat kulüpleri başarıya doymadı. Beşkonak Köprülü Kanyon Doğa Sporları Kulübü U19 erkek kategorisinde Türkiye Rafting Şampiyonu oldu. Yine aynı yarışmada U19 Kadın, Karma ve Açık Yaş Erkek kategorilerinde Manavgat gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sporcuları Türkiye 2'nciliğini elde etti. R4 Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarında Antalya Manavgat temsilcisi Tornado Manavgat Rafting Team 4 kupa, 20 madalya kazanarak genel klasmanda Türkiye Şampiyonu oldu.

"Kürek hediyesi"

Şampiyonadan hemen sonra Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret eden ve ekipman desteği talebinde bulunan genç sporcuların bu talebi karşılıksız kalmadı. Başkan Böcek, Dünya Gençlik Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan raftingcilere, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri için seri kürek çekmeye olanak sağlayan 10 adet karbon kürek hediye etti.

"Sporcularımızın yanındayım"

Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Dernek Başkanı Hakan Halim Okudan ve şampiyon sporcuları bir kez daha makamında ağırlayan Başkan Muhittin Böcek, başarılı sporcuları desteklemekten her zaman mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Atatürk'ün "Ben sporcunun, zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim" dediği gibi böylesi güzel evlatlarımızın, sporcularımızın her daim yanlarında olduğumu bilmelerini isterim" dedi.

Ziyaretin sonunda Antalya Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Dernek Başkanı Hakan Halim Okudan, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür plaketi verdi. - ANTALYA

Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek
Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek
Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek
Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek

Muhittin Böcek, Haziran, Antalya, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var 12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi 11:56 Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var
12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek Ekonomist Demir'in iddiası: Motorin fiyatlarına 70-85 kuruş zam gelecek         
13:11
Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide         
13:04
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:17:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek'ten Şampiyon raftingcilere destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement