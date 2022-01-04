Başkan Kocaman, Kartepe Belediyesi Yüzme Takımını misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı'nın başarılı sporcularını misafir etti.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, 37 ilden 142 kulüp ve bin 300 sporcunun yarıştığı Trabzon ve Edirne'den başarıyla dönen Kartepe Belediyesi Yüzme Takımı sporcularını makamında misafir etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu. 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi kapsamında 10-12 Aralık Trabzon ve 17-19 Aralık Edirne'de yarışmalar düzenledi. Toplamda 37 ilden 142 kulüp ve bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda Kartepe Yüzme Takımı sporcuları başarı elde etti.

Kartepe Yüzme Takımı sporcularından Mihrimah Asya Tekbaş 50m kelebek stilde altın madalya, Selinsu Sevinç 50m serbest stilde altın madalya, Ahmet Tuğra Turhan 100m serbest stilde gümüş madalya, Ayşe Sinemiz Koç 100m sırtüstü stilde bronz madalya, Eylül Erva Kaval 50m serbest stilde bronz madalya, Çağan Çukacı 50m sırtüstü stilde bronz madalya ve Çınar Çolak 50m kurbağalama stilde bronz madalya kazanırken Elif Neris Köse, Arda Akçay ve Nisa Nur Işık katılım barajını geçerek final müsabakalarında Kocaeli'yi temsil etti. - KOCAELİ