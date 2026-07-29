Başkan Şahin, belediyenin başarılı sporcularıyla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor kulübünde mücadele eden ve ulusal ile uluslararası alanda derece kazanan sporcuları ağırladı.

Uluslararası ve ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeye devam eden Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nün Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkan sporcuları hem Türkiye'yi hem de Gaziantep'i başarıyla temsil ederek önemli başarılara imza attı. Başarılı 44 sporcu ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda buluşan Başkan Fatma Şahin, sporcuları tek tek tebrik ederek çalışmaları hakkında sohbet etti. Sporcuların mücadelesini ve katıldıkları turnuvaların hikayelerini dinledi.

10 bin başarı hedefine emin adımlarla ilerleniyor

Buluşmada ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için belirlediği 10 bin başarı hedefi vurgulandı. Mavi-beyazlı kulüp, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle toplam başarı sayısını 9 bin 246'ya çıkardı.

"Sporu merkezimize almamız gerekiyor"

Buluşmada konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzur ve mutluluğun eğitimle, bilimle, sağlıkla, sporla, kültür ve sanatla oluştuğunu ifade ederek, "Anne gözüyle şehre bakıyorum. Dolayısıyla benim günün sonunda şehre huzurlu, mutlu, sağlıklı olmasını istiyorum. Sporu merkezimize almamız gerekiyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. Spor hayattır, hayat spor. Sporla başarılı olan hayatta da başarılı olur. Her şey siz sporcularla başlıyor ve sizinle bitiyor. Bize düşen şey size ufak fırsatı veren küçük bir dokunuş. O küçük dokunuş büyük bir başarıya dönüşebiliyor. Çünkü bu büyük başarıda özgüven var, irade var, aşk var, keşfedilme var" dedi.

Sporcuların yurtdışı ve yurtiçi yaptığı başarılı çalışmalarla gururlandıklarını aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz ise, "Bu başarılarda azim var, kararlılık var, fedakarlık var, çaba var. Bunu hem tek başınıza sizin çabalarınız, aynı zamanda ailelerinizin güçlü desteği, antrenörlerinizin emekleri bunlarla çok güzel başarılar elde ediyorsunuz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki spora ve sporcuya herkesten çok önem veren başkanımızın liderliğinde destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy da konuşmasında sporculara imkanlar sunmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu işe gerçekten gönül veren, sadece sporda değil hem spor şehri yapmak için hem kültür şehri yapmak için hem sanat şehri yapmak için hem eğitim şehri yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Başkanımız söz konusu öğrencilerimizin geleceğiyse, çocuklarımızın geleceğiyse, kesinlikle hiçbir maddi şeyden kaçınmadan destek vermeye çalışıyor. Hem bizi motive ediyor, hem çocukları motive ediyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise kulüp içinde başarıların yakalanması için klasik planlamanın ötesinde liyakat esaslı bir çalışma yaparak, "Bir yılda çok ciddi bir ivmeyi kazanmış olduk. Burada en büyük emek kesinlikle sporcularınızın ve değerli antrenörlerinizin ancak bir de kararlı, bizim arkamızda duran bir başkanımız var. Başarı kaçırılmazdı" diye konuştu.

2026 yılında 11 farklı ülkede 16 derece

Kulüp sporcuları, 2026 yılının başından bu yana 11 farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda 16 Avrupa ve dünya derecesine imza attı. Uluslararası başarıların yanı sıra Türkiye genelinde kazanılan şampiyonluklar, kırılan rekorlar ve elde edilen unvanlarla Gaziantep'i başarıyla temsil eden sporcular, kulübün istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2025-2026 sezonunda hedeflediği 10 bin başarıya her geçen gün yaklaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği sonuçlarla hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor.