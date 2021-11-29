Üye Girişi
Başkan Şerifoğulları, "Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz" - Son Dakika

Başkan Şerifoğulları, "Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz"

29.11.2021 14:44
Başkan Şerifoğulları, "Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz"

Elazığ Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her alanında altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında...

Elazığ Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, " Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her alanında altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında şehrimize değer katabilmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından organize edilen 'Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Turnuvası' başladı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda start alan turnuvanın açılış maçını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptı. Turnuvaya toplam 25 takım katıldı. 12-65 yaş aralığında olan sporcuların katılabildiği turnuva yaklaşık 2,5 ay sürecek. Yarışmalarda her takım karşı takım ile 2 tek, 1 çift maç yapacak ve 3 maçı alan takım galip sayılacak.

Kurum ve kuruluşlar arasındaki samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek adına güzel bir turnuva organize ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan 25 kurum ve kuruluşun katıldığı masa tenisi turnuvamızın başlangıcını yapıyoruz. Tabi amacımız Elazığ Belediyesi olarak kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu, samimiyeti ve kaynaşmayı sağlayabilmek. Bu anlamda stresli bir iş hayatı olan kurum ve kuruluşlarda çalışan hemşehrilerimizin hafta sonları streslerini atabilmeleri adına böylesi güzel bir turnuvayı organize edebilmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Turnuvaya katılım gösteren tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bizler geçmişimiz itibariyle ve sporcu bir gelenekten gelmemiz hasebiyle sporun her alanına destek vermenin ve aynı zamanda her bireye de spor yaptırabilmenin gayreti içerisindeyiz. Elazığ Belediyesi olarak da kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz" diye konuştu.

Seçim öncesi vatandaşlara verdikleri her sözün bilincinde hareket ettiklerini ifad eden Başkan Şerifoğulları;"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin her alanında altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında şehrimize değer katabilmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle altyapıda yapmış olduğumuz çalışmalar, üstyapıyla birlikte şehrimizin eksiklerini ve sıkıntılarını giderebilmesi adına büyük önem teşkil ediyor. Şehrimizin gelişebilmesi, müreffeh bir şehir olabilmesi ve yaşanabilir şehirler arasında daha ön sıralarda yer alabilmesi adına bizler ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Seçim öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözün bilincinde hareket ederek hemşehrilerimizin hem hayatlarını kolaylaştırıyor hem de şehrimize değer katabilmek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları, Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz
Başkan Şerifoğulları, Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz
Başkan Şerifoğulları, Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz
Başkan Şerifoğulları, Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz
Başkan Şerifoğulları, Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz

Şahin Şerifoğulları, Yakup Kılıç, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Şerifoğulları, 'Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor 15:47 Bursa'da evlilik gelenekleri görenleri şaşkına çeviriyor Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! 15:21 Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Son Dakika Haberleri
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:43 Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!
15:35 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı
15:34 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı
15:32 Yolda yürüyen genç uçan tabeladan son anda kurtuldu
15:31 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
15:30 Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü 30 Kasım
14:54 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Yasak Elma, Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Kalp Yarası
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi! THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!         
15:48
Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu         
15:46
Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi! Müge Anlı bir aylığına cumhurbaşkanı olsa cezaevi inşa edeceğini söyledi!         
15:44
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:56:30. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Şerifoğulları, "Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında da çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement