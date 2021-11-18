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Başkan Sönmez'den gençlere nasihat - Son Dakika

Başkan Sönmez'den gençlere nasihat

18.11.2021 11:43
Başkan Sönmez'den gençlere nasihat

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Gürkan Sönmez, gençlerin kendilerinin sevip yapabileceği bir spor branşı belirleyip, sporun hayatlarında her zaman var olmasını sağlayabilmelerini önerdi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Gürkan Sönmez, gençlerin kendilerinin sevip yapabileceği bir spor branşı belirleyip, sporun hayatlarında her zaman var olmasını sağlayabilmelerini önerdi. Başkan Sönmez," Gençlik en büyük ümidimiz, gençlik geleceğimiz, gençlik her şeyimizdir" dedi.

Bir insan için en önemli gördüğü yılları gençlik yılları olduğunu söyleyen Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı Gürkan Sönmez, aynı zamanda bir toplumda yer alan en önemli kişilerin de o toplumun gençleri olduğunu belirtti. Başkan Gürkan Sönmez," Çünkü bir insan en çok gençlik yıllarında aktif olabilmektedir. Hem sosyal hem siyasal hem de kültürel açıdan en çok enerjisi yerinde olan yaş grubu gençler olmaktadır. Bir insanın karakteri gençlik yıllarında oluşmaya başlar. Bu nedenle her insan için gençlik yıllarında neler yaşadığı çok önemlidir. Genç olmak fırsatlı olmak anlamına gelir. Karşına çıkabilecek tüm fırsatları değerlendirebilecek, herhangi bir konuda hareket edebilecek enerjiyi kendisinde bulabilecek ya da her konuda aktif olabilecek en doğru yaş genç yaşlardır" diye konuştu.

Ülkelerin geleceği gençlerin elinde

Eski zamanlardan beri bir ülkenin geleceğini gençlerin belirlediğinin söylendiğini kaydeden Başkan Sönmez," Gençlerin kendilerini farklı alanlarda geliştiriyor olmaları, toplumun geleceğine ışık tutarak daha iyi yerlere gelmesini sağlamaktadır. Bir toplumda ne kadar genç nüfus var ise o toplumda o kadar nitelikli insan bulunuyor demektir. Öncelikle her toplumun kendi gençlerine sahip çıkması ve onları doğruya ve güzele yönlendirmesi gerekmektedir. Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri alanların yaratılması, gençlerin doğru yönlendirilmesi, kendileri olabilmesi ve bunun gibi daha birçok durumu gerçekleştirebilmesi gelecek için önemlidir" dedi.

Spor yapın

Gençlik yıllarının bir insanın en dinamik ve en heyecanlı yılları olduğunu belirten Başkan Sönmez, şunları söyledi: "Fakat nasılsa genciz diyerek gelişi güzel yaşamamak gerekmektedir. Bir insan genç yaşlarda kendisi ve toplumu için ne yaparsa, ileri yaşlarda da o kadar meyvesini yer. Ben gençlerimizin kendilerinin sevip yapabileceği bir spor branşı belirleyip, sporun hayatlarında her zaman var olmasını sağlayabilmelerini öneriyorum. Gençliğimize en çok yakışıp onları bırakmayacak ve gençlerimizin daha da çok dolu olmalarını sağlayacak olan, eğitimleri ve yaptıkları bir spordur. Spor ayrıca kendilerini bir kalkan gibi koruyucu görevini üstlenip sizlerin daha da dolu bir gençlik olmanızı sağlayacaktır. O zaman sporu hayatımıza sokmaya başlayabiliriz. Neden olmasın, neden geç kalalım? Bizlerde spor salonlarına giderek sevdiğimiz bir spor branşında başarıya koşabiliriz. Gençlik en büyük ümidimiz, gençlik geleceğimiz, gençlik her şeyimizdir." - ERZURUM

Başkan Sönmez'den gençlere nasihat

Gürkan Sönmez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Sönmez'den gençlere nasihat - Son Dakika Spor


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