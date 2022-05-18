Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti

18.05.2022 12:37
Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında Orduspor 1967'yi 3-0 yenerek finale kalan İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında Orduspor 1967'yi 3-0 yenerek finale kalan İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti.

Mersin Stadyumu'nda Orduspor 1967'yi ağırlayan İçel İdman Yurdu, Play-Off yarı final müsabakasını 3-0 kazanarak finale kaldı. 2. Lig'e yükselme mücadelesinde geçtiğimiz hafta deplasmanda Orduspor 1967 karşısında 1-0 mağlup olan Mersin temsilcisi, kendi sahasında Orduspor 1967'yi 3-0 mağlup etti. İçel İdman Yurdu, tarafsız sahada Fethiye Spor ile tek maç oynayacak.

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Müsabakanın ardından sahaya inerek İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ile kulüp yönetimini ve futbolcuları tebrik eden Başkan Yılmaz, "Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden şehrimizin takımı İçel İdman Yurdu'nun 2. Lig'e yükselme mücadelesini on binlerce taraftarla birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadık. Bu başarıda emeği olan Kulüp Başkanımız Metin Saltık'a ve değerli yönetimine, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Hep destek, tam destek"

"Mersinimiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lig'e de çıkma başarısı gösteririz" diyen Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'na tesis tahsis ettiklerini ve binlerce taraftar ile destek verdiklerini de hatırlatarak, "İçel İdman Yurdu Spor Kulübümüze, konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezimizdeki tesisimizi tahsis ettik. Her hafta 100 gencimizi İçel İdman Yurdu'nun evinde oynadığı maçlarda ağırladık ve Toroslar'dan taraftarları servislerle maça götürdük. Şehrimizin takımı İçel İdman Yurdu'nun her zaman yanındayız. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle tribünlerde yerimizi alıyoruz. Takımımız, taraftarını arkasında hissetsin istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti
Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti
Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Play Off, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurdu'nu tebrik etti - Son Dakika


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