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Basketbol Afrika Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika

Basketbol Afrika Ligi heyecanı başlıyor

09.02.2022 23:33
Basketbol Afrika Ligi heyecanı başlıyor

Basketbol Afrika Ligi (BAL), 5 Mart'ta Senegal'deki Dakar Arena'da başlayacak.

Basketbol Afrika Ligi (BAL), 5 Mart'ta Senegal'deki Dakar Arena'da başlayacak. Mısır, Ruanda ve Kahire'deki durakları içerecek olan BAL 2022 sezonunda 12 Afrika ülkesinden en iyi 12 kulüp takımı mücadele edecek.

Basketbol Afrika Ligi, 2022 sezonu takımları ve maç programını açıkladı. Sezonun açılış maçında, Senegal'in Dakar Üniversite Kulübü (DUC), Gine'nin Seydou Legacy Athletique Club (S.L.A.C) takımını ağırlayacak.

BAL 2021 şampiyonu Zamalek (Mısır) ve 2021'deki BAL sezonundan gelen diğer dört takımı içeren 12 takım, Sahra Konferansı ve Nil Konferansı olmak üzere iki konferansa bölünecek.

Her konferansta, her takımın konferansındaki diğer beş takımla bir kez karşılaşacağı 15 maçlık grup aşaması oynanacak. Sahra Konferansı'nın grup aşaması 5-15 Mart tarihleri arasında Dakar Arena'da, Nil Konferansı'nın grup aşaması ise 9-19 Nisan tarihleri arasında Kahire'deki Hassan Mostafa Kapalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Her konferanstan ilk dört takım, 21-28 Mayıs tarihleri arasında Kigali Arena'da tek maçlık eleme turnuvası ve finaller içeren BAL play-offlarına katılmaya hak kazanacak.

Basketbol Afrika Ligi Sahra Konferansı

AS Sale*- Fas

DUC (Dakar Üniversite Kulübü) - Senegal

Ferroviario da Beira veya CFV - Beira (Clube Ferroviario da Beira) - Mozambik

REG (Ruanda Enerji Grubu) - Ruanda

S.L.A.C. (Seydou Legacy Athletique Club) - Gine

ABD Monastir(Union Sportive Monastirienne)* - Tunus

Basketbol Afrika Ligi Nil Konferansı

BC Espoir Fukash - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cape Town Kaplanları - Güney Afrika

Cobra Sport (Cobra Sports Club) - Güney Sudan

F.A.P. (Forces Armeés et Police Basketball)* - Kamerun

Petro de Luanda (Clube Atlético Petroleos de Luanda)* - Angola

Zamalek* (2021 BAL Şampiyonu) - Mısır

*İlk BAL sezonundan katılan takım

Zamalek, 30 Mayıs'ta Kigali Arena'da düzenlenen ve 15 dilde 215 ülke ve bölgede taraftarlara yayımlanan ilk BAL Şampiyonası'nda Monastir'i 76-63 yenerek şampiyon olmuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Afrika Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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