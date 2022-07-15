Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

15.07.2022 18:53
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya'yı 68-62'lik skorla yendi.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya'yı 68-62'lik skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-29 üstün tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 68-62 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde Slovenya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak yarı final mücadelesi TSİ 19.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Makedonya, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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