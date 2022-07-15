Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp 'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-29 üstün tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 68-62 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kuzey Makedonya 'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Almanya 'yı 68-62'lik skorla yendi.

Kaynak: AA

Makedonya, basketbol, Spor, Son Dakika

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