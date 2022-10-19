Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

19.10.2022 21:48
Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ikinci maçında sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 80-66 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ikinci maçında sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 80-66 yendi.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 21-17 önde kapatan Darüşşafaka, ilk yarıyı da 4 sayı önde bitirdi: 36-32.

Üçüncü çeyrekte hücumdaki etkinliğini arttıran Darüşşafaka, son bölüme 13 sayılık üstünlükle girdi: 61-48. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım salondan 80-66 galip ayrıldı.

Darüşşafaka gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Bakken Bears ikinci maçını da kaybetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

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