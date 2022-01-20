Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında OGM Ormanspor, deplasmanda İspanya'nın Valencia takımına 86-73 yenilerek kupaya veda etti.

Valensiya kentinde Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-20 ev sahibi takım önde geçerken, ikinci çeyrekte de üstün oynayan Valencia devreye 49-37 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğini de 69-56 üstün geçen Valencia, karşılaşmayı 86-73 kazandı.

OGM Ormanspor'un Ankara'da oynanan ilk maçta elde ettiği 68-66'lık galibiyet tur için yeterli olmadı. İspanya'da rakibine 13 sayı farkla mağlup olan OGM Ormanspor, organizasyondan elendi.