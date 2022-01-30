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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

30.01.2022 20:41
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımına 71-62 yenildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımına 71-62 yenildi.

Espace François Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu, 14-14 sonuçlandı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Basket Landes, ilk yarıyı 38-29 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 52-40 üstünlükle geçtiği müsabakadan 71-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13. maçında 8. mağlubiyetini yaşarken, Basket Landes ise 12. karşılaşmasında 5. kez kazandı.

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François Mitterrand, Galatasaray, basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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