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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

09.12.2021 00:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 yendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci maçında TOFAŞ, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende takımını 83-78 yendi.

Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte aradaki farkı kapatan Filou Oostende, skoru 62-62'ye getirdi. Çekişmeli geçen son periyotta daha iyi savunma yapan TOFAŞ, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, grubunda 4. galibiyetini alırken, Filou Oostende ise 3. kez kaybetti.

Şampiyonlar Ligi, Oostende, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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