Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Bu sonuçla TOFAŞ, grubunda 4. galibiyetini alırken, Filou Oostende ise 3. kez kaybetti.

Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-10 önde geçti. İkinci periyotta hücumda daha etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-32 üstün girdi.

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