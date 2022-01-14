Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)
18.00 Darüşşafaka- Galatasaray Nef (Darrüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.15 Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
16 Ocak Pazar:
13.00 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)
15.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)
18.00 Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko (ENKA)
20.15 Anadolu Efes- Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray-BOTAŞ (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta (TOBB ETÜ)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Bellona Kayseri Basketbol (Edip Buran)
16.30 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)
16 Ocak Pazar:
15.00 Antalya 07 Basketbol- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.30 Umf Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Ligde Hatayspor- Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi.
Kaynak: AA
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