Basketbol Şampiyonlar Ligi Yarı Finalleri Belli Oldu

Spor

Antalya'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında yarı finale yükselen 4 takım daha belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği ve aralarında Aliağa Petkimspor'un da yer aldığı 24 ekibin eleme mücadelesinde çeyrek final maçları tamamlandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı Keravnos'u 82-79 yenen Kosova temsilcisi Trepca, Gürcistan ekibi Kutaisi 2010'u 111-87 mağlup eden Slovakya temsilcisi Patrioti Levice, Belçika takımı Antwerp Giants'i 91-73 yenen İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra ile Sırbistan'dan Spartak Office Shoes'e 87-84 üstünlük sağlayan Litvanya ekibi Juventus Utena adlarını yarı finale yazdırdı.

Elemelerde çeyrek final maçını kazanan Aliağa Petkimspor, yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket ile yarı finalde karşılaşacak.

Organizasyonda final mücadeleleri, 22 Eylül Pazar günü oynanacak.