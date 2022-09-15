Aliağa Petkimsporlu Omar Prewitt'in 25 sayı ile en skorer oyuncu olduğu müsabakada Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Max Heidegger 15 sayı ile oynadı.

ENKA Spor Salonu'nda ilk periyodunu 25-20, devreyi 38-37 önde kapatan Yukatel Merkezefendi Belediyesi üçüncü periyodu da 63-60 üstün tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol: Ege Cup 2022 - Son Dakika

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