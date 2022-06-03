Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

03.06.2022 10:01
Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı yarın yapılacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Yarınki müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

YORUMLAR
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Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor - Son Dakika


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