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Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

09.12.2021 23:40
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Audi DomeHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, SiskoAnadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18,...

Salon: Audi Dome

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)

Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko

Anadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18, Bryant, Anderson, Petrusev 3, Dunston 13

1. Periyot: 27-23

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-64

Beş faulle çıkan: 35.03 Sisko (Bayern Münih)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine 83-71 yenildi.

Bayern Münih, Slovenya, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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