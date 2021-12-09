Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Audi Dome
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa)
Bayern Münih: Weiler 4, Thomas 18, Walden 6, Lucic 18, Rubit 18, Hunter 10, Jaramaz 9, George, Obst, Sisko
Anadolu Efes: Beaubois 18, Moerman, Pleiss 7, Micic 12, Simon, Larkin 18, Bryant, Anderson, Petrusev 3, Dunston 13
1. Periyot: 27-23
Devre: 44-38
3. Periyot: 66-64
Beş faulle çıkan: 35.03 Sisko (Bayern Münih)
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine 83-71 yenildi.
Kaynak: AA
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