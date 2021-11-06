Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Jones

ASVEL'in ABD'li basketbolcusu Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

ASVEL'in ABD'li basketbolcusu Chris Jones, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Jones, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu. Jones, seyircileri önünde 85-82 kazandıkları UNICS Kazan maçında 25 sayıyla kariyer rekorunu kırmasının yanı sıra 3'er ribaunt ve asist üretti.

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