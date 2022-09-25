7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika
Üye Girişi

7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri

25.09.2022 20:01

Başpehlivanların mücadelesi 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 63'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yapıldı.

Başpehlivanların mücadelesi 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri

MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 63'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Son Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi isimlerin mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri, çekişmeli geçti.

YORUMLAR
500
Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu Manisa'da eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı Manisa'da eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı
Kaynak: AA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
17:36 Belçika'da tavuklarla dolu kümesi kontrol eden adam gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı!
17:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon hakkındaki konuşmasında Babacan'ı eleştirdi: Sen ne yapabilirsin?
17:07 Jorge Jesus'un planı Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak!
16:59 İskenderun'da ölen kadının mezar taşında yazan söz, okuyanları düşündürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 20:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement