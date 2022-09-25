Başpehlivanların mücadelesi 7. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri

MANİSA - Manisa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 63'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 500 pehlivanın katılımıyla yapıldı. Son Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi isimlerin mücadele ettiği başpehlivanlık güreşleri, çekişmeli geçti.