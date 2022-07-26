Batman'da GSB yaz kursları 20 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da GSB yaz kursları 20 bini geçti

26.07.2022 14:05
Batman'da GSB yaz kursları 20 bini geçti

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün GSB Yaz Spor Kursları bünyesinde farklı branşlarda açtığı kurslara katılan sporcu sayısı 20 bini geçti.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün GSB Yaz Spor Kursları bünyesinde farklı branşlarda açtığı kurslara katılan sporcu sayısı 20 bini geçti.

26 Temmuz 2022 itibariyle GSB yaz spor kurslarındaki net toplam sayı 20 bin 331 olarak resmi kayıtlara geçti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yüzme kursları 2 farklı havuzda kayıt rekoru kırarak 6 bin 730 sayısına ulaştı. Açık ve kapalı 2 olimpik yüzme havuzuna 4 bin 36 erkek ve 2 bin 704 kız öğrenci başvurdu. 6 bin 730 rekor yüzme kursları başvurusunu 2. sırada 2 bin 534 sporcuyla voleybol, 3. sırada 2 bin 129 sporcuyla taekwondo, 4. sırada bin 598 sporcuyla Tenis, 5. sırada bin 204 sporcuyla Kick Boks, 6. sırada bin 92 sporcuyla basketbol, 7. sırada 849 sporcuyla futbol, 8. sırada 746 sporcuyla atletizm, 9. sırada 716 sporcuyla masa tenisi, 10. sırada 532 sporcuyla badminton, 11. sırada 404 sporcuyla cimnastik, 12. sırada 305 sporcuyla judo, 13. sırada 302 sporcuyla güreş ve diğer branşlar takip etti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni sezonda toplamda 59 branşta lisans ve sporcu kartı çıkartıldı.

"Sıcak hava yüzmeye ilgiyi artırdı"

Sıcak havaların yüzme kurslarına ilgiyi artırdığını belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaz spor okullarının gözde branşının yüzme olduğunu söyledi. İl Müdürü Özperk, "Pandemi sonrası tesislerimiz cıvıl cıvıl oldu. Yüzme havuzlarımızda tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde kurslarımız büyük ilgi gördü. Talebin fazla olacağını bildiğimiz için önceden gerekli alt yapımızı hazırlamıştık. Gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırıyor, kötü alışkanlıklardan koruyoruz. GSB yaz spor okulları ile çocuklarımız sporla tanışıyor, aynı zamanda uzman antrenörler tarafından yetenekli oldukları branşlara yönlendiriliyorlar. Spor, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için büyük önem taşıyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü haline getirmesi ve yaşam felsefesi olarak görmesini sağlamaktır. Bu bağlamda sporu tabana yayarak, hayatları boyunca sporu kendilerinde önemli bir yapı taşı haline getirmek istiyoruz. Bunun için GSB yaz kurslarını önemsiyoruz" dedi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi Sarıgöl'de voleybol kursuna yoğun ilgi
Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Batman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batman'da GSB yaz kursları 20 bini geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatını yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
13:33 Bodrumspor, Adem Llajic için transfer girişimlerine başladı
13:30 Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü
13:23 Yeni doğan kedi, uğursuz ilan edilip odaya kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da GSB yaz kursları 20 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement