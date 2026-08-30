Batman Petrolspor, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Batman Petrolspor, Sivasspor'u 2-1 Yendi

Batman Petrolspor, Sivasspor\'u 2-1 Yendi
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TFF 1. Lig'de Batman Petrolspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 4. hafta galibiyetini aldı.

TFF 1'inci Lig'de Batman Petrolspor, 4'üncü haftada sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, oyuncuları tebrik ederek, "Çok güzel bir maçtı. Yani maç sonu oldu daha doğrusu. Çok mutluyuz kazandığımız için. Maçın hikayesi, aslında maça da iyi başlamamıza rağmen skoru bulamadık. Bütün hafta boyunca yan ortaların çok geleceğini söylemiştik takıma. Ona çok hazırlanmıştık. Rakip takım ligin en fazla orta yapan takımlarından birisi. Çok da çalıştık üzerine ama maalesef yan ortadan bir gol yedik ama oyuncularım hiç vazgeçmedi. Onlara teşekkür ediyorum gerçekten. Giren oyuncuların katkısı çok iyi, çok değerli. Kalan oyuncuların son ana kadar pes etmemesi, mücadele etmesi çok değerli şeyler. Yani 3-0'lık bir galibiyet mi? Böyle bir galibiyet mi? Bilmiyorum hangisi daha mutlu eder ama bu acayip bir mutluluk oldu bizim için. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Vazgeçmediler, inandılar. Güzel şeyler yapıyorlar. Özellikle sonradan giren arkadaşlara çok teşekkür etmem gerekiyor. Çok inançlı ve istekli girdiler. Sonuçta kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

İSMET TAŞDEMİR: BİZİM İÇİN YIKICI BİR MAĞLUBİYET OLDU

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Bizim için çok üzüntü verici. Yıkıcı bir maç kaybettik. Özellikle son 3 dakikada 2 gol yemek kolay bir şey değil. Maalesef bunu yaşadık. Genelinde başa baş giden, ara ara bizim iyi oynadığımız ara ara Batman'ın iyi oynadığı dönemde, özellikle son on dakika iyi bir reaksiyon verdiler sonradan giren oyuncuları ile beraber. Kazandılar, tebrik ediyorum. Bizim için yıkıcı bir mağlubiyet oldu. İnşallah en kısa sürede toparlanırız. Çünkü 3 gün sonra tekrar önemli bir maçımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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