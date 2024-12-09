Battalgazi Belediyesi\'nden Çocuklar İçin Kış Yüzme Kursları

Spor

Battalgazi Belediyesi, Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 7-14 yaş arası çocuklara yönelik kış yüzme kursları başlatıyor.

Battalgazi Belediyesi, Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek kış yüzme kurslarıyla 7-14 yaş arası çocuklara yüzme eğitimi imkanı sunuyor. Cumartesi ve Pazar günleri 12: 00 ile 13: 00 saatleri arasında gerçekleşecek kursların kayıtları başladı. Kurslar, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra yüzme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Belediye ayrıca havuzu halkın kullanımına açarak sosyal bir alan oluşturmayı sürdürüyor. Halk günleri kapsamında, Pazartesi ve Çarşamba günleri 09: 00-14: 30 saatleri arasında erkeklere, Salı, Perşembe ve Cuma günleri ise aynı saatler arasında kadınlara hizmet veriyor. Modern tesisleriyle dikkat çeken Göztepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bölge halkının spor ve sosyal yaşamına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kursa kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, 0533 719 39 44 numaralı telefonu arayabilir. - MALATYA