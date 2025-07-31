Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor

Süper Lig devi Galatasaray'da gözden çıkarılan Carlos Cuesta'ya La Liga ekibi Sevilla talip oldu.
Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'ya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Kolombiyalı stoperi listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Cuesta'yı satmayı düşünse de İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
Galatasaray kariyerine yüksek beklentilerle başlayan 22 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 maçta görev alabilirken, gol veya asist katkısı veremedi.
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