Bayburt\'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor

Spor

Bayburt'ta 5 gün boyunca sürecek olan Cirit İl Birinciliği Müsabakaları 25 Haziran Salı günü başlıyor. 6 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Cirit İl Birinciliği Müsabakası ile cirit severler ata sporu cirite doyacak.

25 Haziran-04 Temmuz tarihleri arasında Yeni Şehir Parkı yanındaki cirit sahasında oynanacak il birinciliğine Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü katılacak.

Her gün üç maçın oynanacağı il birinciliğinde müsabakalar 10.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak. 25 Haziran Salı günü ilk maç ise Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında oynanacak. - BAYBURT