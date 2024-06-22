Bayburt'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bayburt'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor

Bayburt\'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor

Bayburt'ta 5 gün boyunca sürecek olan Cirit İl Birinciliği Müsabakaları 25 Haziran Salı günü başlıyor. 6 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan müsabakada cirit severler ata sporu cirite doyacak. Müsabakalar, 25 Haziran-04 Temmuz tarihleri arasında Yeni Şehir Parkı yanındaki cirit sahasında oynanacak. Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve 21 Şubat Atlı Spor Kulübü müsabakalara katılacak. Her gün üç maçın oynanacağı müsabakalarda maçlar 10.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak. İlk maç ise Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında oynanacak.

22.06.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 5 gün boyunca sürecek olan Cirit İl Birinciliği Müsabakaları 25 Haziran Salı günü başlıyor. 6 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Cirit İl Birinciliği Müsabakası ile cirit severler ata sporu cirite doyacak.

25 Haziran-04 Temmuz tarihleri arasında Yeni Şehir Parkı yanındaki cirit sahasında oynanacak il birinciliğine Bayburt Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü katılacak.

Her gün üç maçın oynanacağı il birinciliğinde müsabakalar 10.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde yapılacak. 25 Haziran Salı günü ilk maç ise Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında oynanacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut, Bayburt, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayburt'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 11:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement