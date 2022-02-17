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Bayburt'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi - Son Dakika

Bayburt'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi

17.02.2022 15:06
Bayburt'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Bayburt'ta 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Bayburt'ta 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun himayesinde 2019'da başlatılan projeye kentte yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Salgın dönemi olmasına karşın geçen yıla kadar 2 bin 620 kişinin proje sayesinde yüzmeyle tanıştığını belirten Köse, "2 bin 620 çocuk, genç ve yetişkin vatandaşımıza bir aylık temel yüzme eğitimi verdik. Bu manada şehrimiz bu projeye oldukça ilgi duydu. Yaz döneminde epeyce katılım oldu. Bu yıl da yine Sayın Bakanımızın talimatlarıyla aynı projeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, eğitimler için merkezde yarı olimpik yüzme havuzunun kullanıldığını, ilçelerde ise portatif havuzlar kurulduğunu bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak havuza getirilen çocuklara, biri kadın 4 antrenör tarafından eğitim verildiğini anlatan Köse, "İnşallah bu yıl da sayı artarak devam edecek. Dezavantajlı bazı gruplara da burada eğitim verdik. Pandemi belki biraz hızımızı kesti ama bu dönemde bile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı çocuk evlerinde koruma altında olan çocuklarımıza da yüzme eğitimi verdik." diye konuştu.

Projenin ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören 3. sınıf öğrencileriyle başladığını, zamanla genele yayıldığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Yetişkin vatandaşlarımıza saat 17.00'den sonra havuzumuzda bu proje kapsamında temel yüzme eğitimleri verdik. Yine 20-30 kişilik gruplar halinde tüm üniversite öğrencilerimizi burada yüzme sporuyla tanıştıracağız. Ayrıca Gençlik Merkezimizin genç ofis kapsamında da biz gençlerimizi, çocuklarımızı 20'şer kişi olarak organize edip eğitim verdiriyoruz."

Üniversite öğrencisi Ömer Faruk Turan da soğuk havada sosyal imkanların kısıtlığı olduğu dönemde kursa katılarak hem spor yaptığını hem de yüzme öğrendiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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Adem Köse, gençlik, Bayburt, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bayburt'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 2 bin 620 kişi yüzme öğrendi - Son Dakika Spor


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