Bayburtspor teknik sorumlusu Ulusan yarın Çarşambaspor maçında 6'da 6 istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburtspor'un teknik sorumlusu Ulaş Ulusan, yarın Gençosman Stadyumu'nda oynayacakları Çarşambaspor maçında 6'da 6 yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ulusan, karşılaşmanın centilmenlik içinde geçmesini temenni ederek tüm taraftarları ve sporseverleri stadyuma davet etti.
TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi takımlarından Bayburtspor'un teknik sorumlusu Ulaş Ulusan, hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu söyledi.
Ulusan, yarın Gençosman Stadyumu'nda oynayacakları Çarşambaspor karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti.
Takımlar arasındaki sportif rekabette dostluk ve centilmenliğin önemini vurgulayan Ulusan, "Tüm takımlarla dostuz. Her rakibimize karşı sportmence mücadele etmek istiyoruz. Hedefimiz 6'da 6 yapmak." dedi.
Ulusan, maçtan galip ayrılarak yakaladıkları seriyi sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Tüm taraftarlarımızı ve sporseverleri Gençosman Stadyumu'na bekliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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