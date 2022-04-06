Bayern Münih, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Bayern Münih, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı

06.04.2022 23:51
Bayern Münih, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Bayern Münih deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, Bayern Münih deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Alman ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Villarreal sahasında Bayern Münih'i konuk etti. El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 8'inci dakikada Groeneveld kaydetti.

BU SEZON AVRUPA'DAKİ İLK MAĞLUBİYET

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gruplarda oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, son 16 Turu'nda da Salzburg'u bir maçta mağlup etmiş, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçla, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Bayern, rakibini 12 Nisan Salı günü sahasında konuk edecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayern Münih, bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika


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