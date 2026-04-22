Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen'i 2-0 yenen Bayern Münih, finale yükseldi.
BayArena'da oynanan Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırladı.
Münih ekibi, 22. dakikada Harry Kane ve 90+3. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bayern Münih'in finaldeki rakibi, Stuttgart ile Freiburg arasında yarın yapılacak yarı final maçıyla belli olacak.
Son Dakika › Spor › Bayern Münih Finale Yükseldi - Son Dakika
