Bayern Münih\'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bundesliga'da sezonu şampiyon bitiren Bayern Münih'te oyuncular ve teknik heyet tatile çıktı. Bavyera devinin yıldız ismi Alphonso Davies tatildeyken Türk arkadaşının düğününe katıldı.

500 EURO TAKTI

24 yaşındaki oyuncu, arkadaşlarını tebrik etmeden önce taktığı parayı gösterdi. Bu sırada kendisinin ismi biraz farklı şekilde olsa da, "Alfalonso Davies'ten de 500 euro. Teşekkür ederiz Alfalonso'ya." şeklinde anons edildi.

Sosyal medyada gündem olan videoda çoğu kullanıcı Alphonso Davies'in takı miktarının azlığına dikkat çekti.