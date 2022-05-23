Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

23.05.2022 15:35
Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer'in 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer'in 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Neuer'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Neuer'in şimdiden Bayern Münih'in tarihindeki yerini aldığını belirterek, gelecek yıllarda da dünyanın en iyi kalecisinin takımında olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaleci Neuer de, yoluna Bayern Münih'te devam edeceği için mutlu olduğunu ve tüm yarışlarda şampiyonluk için mücadele edecek iyi bir takıma sahip olacaklarını belirterek, "Kaleci, kaptan ve lider oyuncu olarak büyük hedeflerimize ulaşmak için önemli faktör ve destekçi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'te 2011'den beri oynayan ve 472 maçta forma giyen Neuer, Bavyera ekibiyle 10 kez Almanya şampiyonluğunu, 5 kez Almanya Kupasını, 6 kez Süper Kupayı ve 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, 109 kez de Alman Milli Takımı için sahaya çıkarak 2014'de Dünya Kupasını kaldırdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Bayern Münih, Almanya, Milli, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:43:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bayern Münih, kaleci Neuer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement