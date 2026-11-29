Bayern Münih'in başı sakatlıktan kurtulmuyor! Laimer de aylarca forma giyemeyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayern Münih forması giyen Konrad Laimer, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Alman devinde sakat oyuncu sayısı 8'e yükseldi.
Bundesliga devi Bayern Münih'te sakat oyuncular listesine deneyimli oyuncu Konrad Laimer de eklendi.
LAIMER'İN SAKATLIĞI CİDDİ
Hamburg karşılaşmasında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu netlik kazandı. Alman basınında yer alan bilgilere göre; Laimer, sağ ayak bileğinde ameliyat gerektiren bir tendon çıkığı yaşadı.
EN AZ 3 AY OYNAYAMAYACAK
Ameliyat süreci gerekecek sakatlığın ardından Avusturyalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Laimer'in dönüş sürecinin bu sürenin de üzerine çıkabileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Konrad Laimer, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
SAKATLIK LİSTESİ KABARIK
Laimer'in de eklenmesiyle birlikte Alman ekibindeki sakat oyuncu sayısının artması dikkat çekti. Takımda sakatlığı bulunan diğer isimler şöyle:
- Ismael Saibari: Muhtemel dönüş tarihi 31 Ocak 2027
- Serge Gnabry: Muhtemel dönüş tarihi 31 Aralık 2026
- Manuel Neuer: Muhtemel dönüş tarihi 2 Ocak 2027
- Alphonso Davies
- Michael Olise
- Harry Kane
- Jamal Musiala
Sizin düşünceleriniz neler ?