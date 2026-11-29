Bundesliga devi Bayern Münih'te sakat oyuncular listesine deneyimli oyuncu Konrad Laimer de eklendi.

LAIMER'İN SAKATLIĞI CİDDİ

Hamburg karşılaşmasında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu netlik kazandı. Alman basınında yer alan bilgilere göre; Laimer, sağ ayak bileğinde ameliyat gerektiren bir tendon çıkığı yaşadı.

EN AZ 3 AY OYNAYAMAYACAK

Ameliyat süreci gerekecek sakatlığın ardından Avusturyalı futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Laimer'in dönüş sürecinin bu sürenin de üzerine çıkabileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Konrad Laimer, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

SAKATLIK LİSTESİ KABARIK

Laimer'in de eklenmesiyle birlikte Alman ekibindeki sakat oyuncu sayısının artması dikkat çekti. Takımda sakatlığı bulunan diğer isimler şöyle: