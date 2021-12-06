Üye Girişi
Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika

Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor

06.12.2021 11:44
Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bayırköyspor deplasmanda farklı kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bayırköyspor deplasmanda farklı kazandı.

Kütahya TOKİ Spor Kompleksi'nde oynanan Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bayırköyspor deplasmanda Çağlayan Azotspor'u 4-0 yenerek, puanını 10'a çıkardı. Maça iyi başlayan Bayırköyspor 6'ncı dakikada Burak Kaptan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 21'inci dakikasında Ahmetcan Yılmaz durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 39'uncu dakikasında Cüneyt Balçık durumu 3-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısında skorunda verdiği avantajla rölantide bir oyun sergileyen Bayırköyspor maçın 88'inci dakikasında Eray Akdemir'in golüyle durumu 4-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakasında skoru olurken, Bayırköyspor aldığı 3 puanla puanını 10'a çıkardı. Ligde 4'üncü sırada yer alan Bayırköyspor haftaya kendi sahasında Eskişehir Sağlıkspor'u konuk edecek. Çağlayan Azotspor ise bu mağlubiyetle ligde 1 puanla son sırada yer aldı. - BİLECİK

Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor
Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı 11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! 11:27 Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti 08:14 En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna geldi! Bakımı için aylık bin 500 lira harcıyor         
11:40
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar         
11:34
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:48:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bayırköyspor yoluna emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement