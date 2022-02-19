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Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı - Son Dakika

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

19.02.2022 12:09
Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 12'inci haftasında Bilecik'in iki takımı Vitraspor- Bayırköyspor yarın 13: 00'da Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 19'ar puanla 4 ve 5'inci sıraları paylaşan bu iki takımın zorlu mücadelesi öncesi Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. İdmanda oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadan, bu önemli mücadelede parola 3 puan olarak belirlendi.

Öte yandan ligde Bilecik temsilcisi iki tamından biri lig sonunda sıralama gözetmeden puanı daha düşük olan Bilecik 1. Amatör Lig'e düşecek. - BİLECİK

Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı
Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı
Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

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Amatör Lig, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı - Son Dakika Spor


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