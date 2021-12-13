BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak ter antrenmanını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.

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