BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
BB Erzurumspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak ter antrenmanını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 14 Aralık Salı günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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