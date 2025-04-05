Bediha Gün Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Spor

Bediha Gün Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Milli güreşçi Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası için yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

05.04.2025 11:16
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Milli güreşçi kardeşinin teşvikiyle güreşe başlayan Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz nezaretinde 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Kampta bulunan ve bugüne kadar farklı yaş gruplarında çok sayıda başarıya imza atan Bediha Gün, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda gözünü zirveye çevirdi.

Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda 59 kiloda kürsünün en üst basamağına çıkmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Bediha Gün, AA muhabirine, güreşin hayatının en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Güreşe kardeşinin teşvikiyle başladığını belirten Bediha Gün, "Güreşe Selahattin ve Şenay Karaman sayesinde başlamıştım. Onlar kardeşimi güreşe almışlardı. Kardeşim İsmail Gün'ün gençlerde dünya üçüncülüğü ve yıldızlarda da Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Güreşe o teşvik etti beni. Kendisi giderken bir gün bana 'Salonda kadınlar da var, sen de gelsene abla.' dedi. Önce cimnastiğe başladım, sonra güreşe döndüm. Onlar sayesinde birçok madalya elde ettim. Buradan kardeşim ile Selahattin Karaman ve Şenay Karaman'a çok teşekkür ederim." dedi.

Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden 31 yaşındaki sporcu, "Büyükler Avrupa üçüncüsüyüm. Gençlerde, 23 yaş altında, büyüklerde Avrupa ve dünyada madalyalarım var. İslami Dayanışma Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda çok sayıda madalyam var. Şimdi ise Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Takımda morallerin yerinde olduğunu ifade eden Bediha Gün, şunları kaydetti:

"Takım olarak daha önce Avrupa şampiyonluğumuz var. Takım halinde olimpiyatlara katıldık ve 2 olimpiyat madalyamız var. Bu dereceler oldukça önemli. İddialı bir takımız. Avrupa şampiyonluğuna aday bir takımız. Her birimiz bu güne kadar 50 kilodan 76 kiloya kadar çok sayıda madalya elde ettik. Bugün yine yapabiliriz. Avrupa Şampiyonası'nda takıma da kendime de inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bediha Gün Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde - Son Dakika

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