Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Paris'te verdiği romantik pozlarla gündeme geldi.
Yoğun maç takvimine kısa bir ara veren Arda Güler, sevgilisiyle birlikte "âşıklar şehri" olarak anılan Paris'e gitti. Çift, Fransa'nın simgesi haline gelen Eyfel Kulesi önünde objektif karşısına geçti.
Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı siyah kalp emojisiyle süsledi. Genç futbolcunun sevgilisiyle verdiği romantik kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Spor › Beğeni yağmuruna tutuldu! Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Paris'te - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?