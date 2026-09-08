Bel kayması engel olmadı; Tuğçe Karakaya 50K'da şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bel kayması engel olmadı; Tuğçe Karakaya 50K'da şampiyonluk için yarışacak

Bel kayması engel olmadı; Tuğçe Karakaya 50K\'da şampiyonluk için yarışacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Triatlon sporcusuyken trafik kazasında bel kayması yaşayan Tuğçe Karakaya, doktorların koşamaz demesine rağmen güçlendirme çalışmalarıyla spora döndü. 11-13 Eylül'deki Kaçkar by UTMB'de 50K parkurunda en yüksek UTMB Index puanına sahip kadın sporcu olarak şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli triatlon sporcusuyken geçirdiği trafik kazasının ardından doktorların koşamayacağını söylediği Tuğçe Karakaya, uzun süren güçlendirme çalışmalarıyla yeniden spora döndü. Yaklaşık 2,5 yıldır profesyonel olarak trail koşan Karakaya, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kaçkar by UTMB'de 50K parkurunda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Daha önce milli takım seviyesinde triatlon sporcusu olarak Türkiye'yi temsil eden 30 yaşındaki Karakaya, bisiklet antrenmanı sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından yüzde 25 oranında bel kayması yaşadı. Doktorların koşmasının mümkün olmadığını söylediği başarılı sporcu, uzun süreli güçlendirme çalışmaları ve doğru planlamayla yeniden spor hayatına döndü.

Bu sezon Nif Ultra ve Ephesus Ultra Maraton'da birincilik, Makedonya'daki Ohrid Ultra Trail'de ikincilik ve Romanya'daki Bucovina Ultra Rocks UTMB'de beşincilik elde eden Karakaya, Kaçkar by UTMB'de 50K parkurunda en yüksek UTMB Index puanına sahip kadın sporcu olarak yarışacak.

Hedefi 100 kilometre

Geçtiğimiz yıl Kaçkar by UTMB'de kadınlar genel klasmanında ikinci olan Karakaya, bu yıl yarışa iki hafta önceden gelerek yüksek irtifa ve parkur şartlarına adapte olduğunu belirtti. 50K parkurunun yaklaşık 3 bin metre yükseklik kazanımına sahip olduğunu ifade eden Karakaya, dar patikalar, teknik inişler ve yüzde 30'a yaklaşan eğimlerin yarışın belirleyici noktaları olacağını söyledi.

Karakaya, asıl hedefinin ise ilerleyen dönemde 100 kilometrelik ultra trail yarışlarında mücadele ederek uluslararası başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

"Burada herkes benim rakibim"

Kaçkarlar'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Karakaya, bölge halkının desteğinin yarış motivasyonunu artırdığını söyledi. Antrenmanları sırasında yöre halkından "Bravo, aferin kızım. Sakın korkma, başaracaksın" gibi sözler duyduğunu anlatan milli sporcu, yarış günü de aynı desteği görmek istediğini ifade etti.

Karakaya, Kaçkar by UTMB'de belirli bir rakip seçmediğini belirterek, "Burada herkes benim rakibim. Benim asıl odağım, kendi yarışımı en iyi şekilde yönetmek. Sahip olduğum potansiyeli yarış günü göstermek ve emeklerimin karşılığını almak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Trafik, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bel kayması engel olmadı; Tuğçe Karakaya 50K'da şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:20:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bel kayması engel olmadı; Tuğçe Karakaya 50K'da şampiyonluk için yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement