Belarus Premier Ligi'nde 15 şampiyonluğu bulunan Bate Borisov, tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştü.

Ligin son haftasında Isloch ile karşı karşıya gelen Bate, 1-1 beraberlikle biten mücadelenin ardından 1998 yılında yükseldiği ligden düştü. Bate Borisov, Belarus Premier Ligi'nde 15 kez şampiyonluk kupasına uzanırken, 6 kez Belarus Kupası'nı ve 8 kez ise Belarus Süper Kupası'nı kaldırdı.

Bate Borisov, 2022-2023 UEFA Konferans Ligi 2. tur maçında Konyaspor ile 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Belarus ekibi, iki eşleşmede de Türk takımlarına elenerek kupaya veda etmişti.