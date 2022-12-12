Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi...

Sezonun ikinci yarısına hazır girmek isteyen Galatasaray'da yabancı transferler için çalışmalar sürerken yerli futbolcularla da görüşmeler sürüyor. Galatasaray, kanatlarda alternatif oluşturma adına önceliği yerli isimlere verdi.

İLK TRANSFER HALİL

Sarı-Kırmızılılar, Temmuz 2022'de Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yayıncı kuruluşun eski Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Halil transferini açıklayacak.

2021'DE TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Halil Akbunar, 2020-21 sezonu sonunda Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Halil o sezon Süper Lig'de 40 maçta 9 gol atıp 13 asist üretmişti. Halil, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.