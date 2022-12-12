Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi... - Son Dakika
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Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi...

12.12.2022 17:41

Belçika ekibi Westerlo'da top koşturan milli futbolcu Halik Akbunar, Galatasaray ile prensipte anlaştı. Halil, 2021'de imza atmaya çok yaklaştığı sarı-kırmızılıların ligin ikinci yarısı için yaptığı ilk takviye olacak.

Sezonun ikinci yarısına hazır girmek isteyen Galatasaray'da yabancı transferler için çalışmalar sürerken yerli futbolcularla da görüşmeler sürüyor. Galatasaray, kanatlarda alternatif oluşturma adına önceliği yerli isimlere verdi.

İLK TRANSFER HALİL

Sarı-Kırmızılılar, Temmuz 2022'de Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yayıncı kuruluşun eski Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Halil transferini açıklayacak.

Gecikmeli olsa da aşıklar kavuştu! Galatasaray'ın ilk transferi Halil Akbunar

2021'DE TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Halil Akbunar, 2020-21 sezonu sonunda Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Halil o sezon Süper Lig'de 40 maçta 9 gol atıp 13 asist üretmişti. Halil, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

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Son Dakika Spor Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi... - Son Dakika
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