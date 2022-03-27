Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: "Çok ciddi 2 puan kaybettik" - Son Dakika
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Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: "Çok ciddi 2 puan kaybettik"

27.03.2022 19:14
Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: "Çok ciddi 2 puan kaybettik"

Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kalan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Murat Parlak, "Çok pozisyon kaçırdık.

Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kalan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Murat Parlak, "Çok pozisyon kaçırdık. Maçı koparmamız lazımdı. Çok ciddi 2 puan kaybettik" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk eden ve 2-2 berabere kalan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Murat Parlak maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Parlak, "Sayısız pozisyon kaçırdık. İkinci yarı hiç beklemediğimiz bir anda penaltıyla beraberliği yakaladılar. Sonrasında yine golü bulduk. Ama iki dakika sonra bir daha gol yedik. O golleri yemememiz ve maçı çok daha erken koparmamız gerekiyordu. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bunları aramamak, üzülmemek mümkün değil. İlk yarı 2.golü atsak maç çok daha farklı yerlere gidecektik. Çok ciddi iki puan kaybettik. İnşallah play-off yolunda bu kaybettiğimiz iki puanı aramayız" şeklinde konuştu.

"Yatarak para kazanıyorlar"

Konuk takımların futbolcularının oyunda süre geçirmek için sürekli yerde kaldıklarını vurgulayan Parlak, "Buraya her gelen takım yatıyor, oyunu soğutuyor, zaman geçiriyor. Puan için geldiler. Rakip bunları yapabilir ama hakemin izin vermemesi gerekiyor. Maçta 5 dakika uzatma gösterildi, en az 15 dakika durdu. Oyun içinde tempoyu çok fazla düşürüyorlar. Yatarak para kazanıyorlar. Adamların tercihi bu. Futbol oynamak her zaman pirim vermiyor. Puan için gelmişler. Puanlarını da aldılar. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Haftaya kazanıp telafi edeceğiz"

Kaçırdıkları gollere üzüldüğünü kaydeden Parlak, "Haftaya maçı kazandığımız zaman bu maçı da telafi etmiş olacağız. Dolayısıyla çok önemli bir maça gideceğiz. Bugünden itibaren Karaköprü maçına hazırlanacağız. Takım iyi durumda ve oyun odaklı. İyi oynuyoruz. Ama golleri atmamız gerekiyor. Atamayınca oyun havada kalıyor. Bugün bu anlamda sıkıntı yaşadık. Üzgünüm. Bir şekilde üzerimizde gol yememe baskısı oluşuyordu. Geçen hafta penaltı golü yedik, bugün de penaltı golü yedik. Ki doğru karardı. Ancak hakem ilk yarı bizim penaltımızı vermedi. Derince dışardan gelenler için çok kolay yer. Baskı yok, taraftar yok. Çok rahat ezebiliyorlar. Futbol oynamaya çalışan takımız. Bu takım her yerde oynuyor" değerlendirmesini yaptı. - KOCAELİ

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: Çok ciddi 2 puan kaybettik
Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak: Çok ciddi 2 puan kaybettik

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Kaynak: İHA

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